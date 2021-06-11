«Ладожский ориентир» соберет спортсменов и Ленинградской и Новгородской областей

Спортсмены-ориентировщики стали участниками фестиваля неолимпийских и национальных видов спорта «Ладожский ориентир».
Соревнования по спортивному туризму пройдут с 11 по 13 июня в поселке Будогощь Киришского района в рамках областного Фестиваля неолимпийских и национальных видов спорта «Ладожский ориентир».
Участникам из Тосненского, Тихвинского, Киришского районов Ленинградской области и Хвойнинского района Новгородской области предстоит пройти одиночные и командные испытания.
Стоит отметить, что соревнования такого уровня пройдут в Киришской районе впервые.
Напомним, что подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».