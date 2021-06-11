Владимир Путин подписал закон о праве переводить деньги через анонимные электронные кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам посредством анонимных электронных кошельков. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующий закон необходим для устранения внутренней несогласованности отдельных положений закона «О национальной платежной системе» (НПС) и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 21 июня.

Действующая редакция статьи 10 закона об НПС позволяет физлицу после прохождения необходимой идентификации через анонимный электронный кошелек переводить деньги только юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП). При этом остаток денег в кошельке как до перевода, так и после не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.

В то же время статья 7 закона об НПС разрешает физлицу после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам, используя анонимный электронный кошелек. Документ вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Теперь благодаря этой поправке физлицо сможет после прохождения упрощенной идентификации переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.

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Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют воспользоваться этой процедурой по видеосвязи.