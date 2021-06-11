Петербургские газоны ждут жителей и гостей города

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Северной столице официально разрешили пользоваться газонами.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга получил команду от вице-губернатора Николая Бондаренко на официальное открытие ко всем газонам города.

Бондаренко отметил, что в городе на Неве не часто наблюдается солнечная погода и петербуржцам надо успевать наслаждаться теплыми летними деньками.

Вам будет интересно
Петербуржец набрел в Муринском парке на парочку, занимающуюся сексом на газоне - видео
Парочка самозабвенно предавалась люби, не обращая никакого внимания на прохожих. По информации издания Мегаполис, петербуржец прогуливающийся по Муринскому парку стал свидетелем...
18.05.2021 1961
Автор