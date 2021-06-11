Петербургские газоны ждут жителей и гостей города

В Северной столице официально разрешили пользоваться газонами.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга получил команду от вице-губернатора Николая Бондаренко на официальное открытие ко всем газонам города.
Бондаренко отметил, что в городе на Неве не часто наблюдается солнечная погода и петербуржцам надо успевать наслаждаться теплыми летними деньками.
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18.05.2021 1961