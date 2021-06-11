Выбор Ахилла пал на миску, стоящую рядом с флагом Италии.

В пятницу, 11 июня, кот-предсказатель Ахилл «рассказал» кто победит в матче Евро-2020 — Турция или Италия. Коту сначала дали принюхаться к обеим мискам, возле которых находились флаги стран, а потом отпустили. Выбор Ахилла пал на миску, стоящую рядом с флагом Италии. Стоит отметить, что беспроигрышная серия сборной Италии длится уже 27 матчей

«Кот неравнодушен к футболу, любит гонять мяч по эрмитажным подвалам. У Ахилла очень важная миссия — популяризирует гуманное отношение к животным. На кубке конфедераций была стопроцентная предсказываемость, на следующем чемпионате верность гадания была более 70%», — основательница Музея кошки Анна Кондратьева, хозяйка Ахилла

Пушистый оракул будет предсказывать следующие матчи, которые пройдут в Петебурге.