В Выборге наблюдали смерч из песка — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Интересные события в Выборге / Мария Штайнке
Фото: Интересные события в Выборге / Мария Штайнке

Как рассказали в соцсетях, небольшой смерч был замечен рядом с ЖБИ около 15:48.

Сегодня, 11 июня, пользователи соцсетей поделились кадрами смерча в Выборге. Вихрь из песка был замечен рядом с ЖБИ около 15:48 и привлек внимание жителей.

Стоит отметить, что смерчи образуются под мощными кучево-дождевыми облаками в результате взаимодействия восходящих и нисходящих потоков, связанных с движениями в облаке.

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