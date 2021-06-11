Как рассказали в соцсетях, небольшой смерч был замечен рядом с ЖБИ около 15:48.

Сегодня, 11 июня, пользователи соцсетей поделились кадрами смерча в Выборге. Вихрь из песка был замечен рядом с ЖБИ около 15:48 и привлек внимание жителей.

Стоит отметить, что смерчи образуются под мощными кучево-дождевыми облаками в результате взаимодействия восходящих и нисходящих потоков, связанных с движениями в облаке.