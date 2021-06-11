Зеркальный конкурс на знание истории, культуры и географии России и Ленинградской области – проводится и для польских школьников.

Стали известны итоги российско-польского конкурса на знание географии, истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской области. Зеркальный конкурс проводился и для польских школьников в Нижнесилезском воеводстве.

Международный конкурс проводится с целью развития интереса и приобщения школьников к языку, истории и культуре региона-партнера. 20 лучших участников конкурса с каждой стороны награждаются поездкой в регион-партнер. Такая возможность дает участникам приобщаться к культурному и языковому обмен между Россией и Польшей.