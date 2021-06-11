Шашлыков не будет: ленинградцам запретили посещать территории лесного фонда

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое постановление о вводе особого противопожарного режима в регионе. Теперь ленинградцы съездить на шашлыки на природу не смогут.

Документ запрещает готовить блюда на открытом огне, разводить костры, сжигать мусор и траву на территории лесного фонда и прилегающих к нему территориях. Также местным администрациям муниципальных образований рекомендовано патрулировать территории отдыха детей, садоводств и подготовить необходимую технику для пожаротушения.

Также в постановлении указано, что при сухой, жаркой и ветреной погоде или при получении штормового предупреждения, в населенных пунктах должна быть приостановлена пожароопасная работа. Нарушение данных требований грозит административной ответственностью.