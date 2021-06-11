Мост через реку Вуоксу под Выборгом открыли для движения

Мост через Вуоксу, входящий в состав трассы А-181 «Скандинавия», открылся для автомобилистов. Об этом в пятницу, 11 июня сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Капитальный ремонт объекта начался летом 2019 года, но фактически дорожникам пришлось заново отстраивать переправу через реку. За прошедшие месяцы было полностью разобрано пролётное строение, сделаны опоры и новые пролёты.

На данный момент дорожники приступили к завершающим работам на объекте. Мост через Вуоксу планируют сдать в конце этого года.