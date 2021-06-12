На финляндско-российской границе в Выборгском районе образовалась очередь желающих попасть в Финляндию

Очередь из желающих попасть в соседнюю страну замечена на МАПП «Торфяновка».

Источник: granitsa-online.com Источник: granitsa-online.com

Большинство россиян не смогут попасть в Финляндию из-за пандемии. Граждане России думают, что попасть в соседнюю страну можно на основании документов о владении недвижимостью.

Стоит отметить, что желающих таким образом проникнуть на территорию Финляндию большое количество. Еще одной причиной посещения страны стало разрешение на въезд россиянам для встречи с родными с 7 июня. Эта ситуация привела к большим очередям на границе.

Так, в полночь с пятницы на субботу на сервисе «Граница онлайн» обнаружилась очередь на КПП Торфяновка в 72 легковых машины. А уже с утра желающих проехать — еще больше. 94 машины в 8:30. Время ожидания прохождения — полчаса.