На финляндско-российской границе в Выборгском районе образовалась очередь желающих попасть в Финляндию

Очередь из желающих попасть в соседнюю страну замечена на МАПП «Торфяновка».
Источник: granitsa-online.com
Источник: granitsa-online.com
Большинство россиян не смогут попасть в Финляндию из-за пандемии. Граждане России думают, что попасть в соседнюю страну можно на основании документов о владении недвижимостью.
Стоит отметить, что желающих таким образом проникнуть на территорию Финляндию большое количество. Еще одной причиной посещения страны стало разрешение на въезд россиянам для встречи с родными с 7 июня. Эта ситуация привела к большим очередям на границе.
Так, в полночь с пятницы на субботу на сервисе «Граница онлайн» обнаружилась очередь на КПП Торфяновка в 72 легковых машины. А уже с утра желающих проехать — еще больше. 94 машины в 8:30. Время ожидания прохождения — полчаса.
Вам будет интересно
Первый рейс из Петербурга в Таллин состоялся уже сегодня компанией Lux Express. Поездки из Северной столицы в финскую Лаппеенранту с...
09.06.2021 249