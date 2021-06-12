Один за всех и все за ворону: в Санкт-Петербурге птицы напали на мужчину взявшего в руки птенца — видео

Мужчина решил убрать птицу со своего автомобиля.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором мужчина берет в руки птенца вороны, чтобы убрать его со своего автомобиля, но не тут то было.
В этот же момент на мужчину напали три птицы, которые защищали своего собрата. Автолюбитель стал жертвой массированного налета со стороны ворон.
Вороны нынче агрессивны, так что к ним лучше лишний раз не приближаться. В связи с тем, что вороны обустраивают свои гнёзда очень высоко, человек может и не подозревать, что оказался в опасной близости от воронёнка — и, соответственно, нападение покажется ему спонтанным и беспричинным. Будьте осторожнее!
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04.06.2021 241