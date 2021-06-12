Александр Дрозденко выразил соболезнования близким и родным Ильдара Гилязова

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов умер от осложнений коронавируса.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, Гилязова уважали, любили выборжане и ленинградцы.
— Я — горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек, — отметил глава региона.
Также Дрозденко сообщил, что глубоко скорбит о кончине Гилязова, выражает соболезнования его коллегам, разделяет боль огромной утраты с его семьей, родными и близкими.
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12.06.2021 94