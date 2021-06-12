Александр Дрозденко выразил соболезнования близким и родным Ильдара Гилязова

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов умер от осложнений коронавируса.

3379
Источник: lentv24.ru

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, Гилязова уважали, любили выборжане и ленинградцы.

— Я — горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек, — отметил глава региона.

Также Дрозденко сообщил, что глубоко скорбит о кончине Гилязова, выражает соболезнования его коллегам, разделяет боль огромной утраты с его семьей, родными и близкими.

Вам будет интересно
Умер глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов - осложнения, связанные с коронавирусом
В администрации Выборгского района сообщили ivbg.ru, что глава администрации Ильдар Гилязов умер от осложнений коронавируса.  Ильдар Гилязов ушел из жизни утром 12...
12.06.2021 94
Автор