Умер глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов — осложнения, связанные с коронавирусом

Автор: Сергей Агутин
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В администрации Выборгского района сообщили ivbg.ru, что глава администрации Ильдар Гилязов умер от осложнений коронавируса. 

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Фото: администрация Выборгского района

Ильдар Гилязов ушел из жизни утром 12 июня в Ленинградской областной клинической больнице. Ему было 56 лет.

Ильдар Гилязов занял пост главы администрации Выборгского района в ноябре 2020 года. Это произошло после того, как предыдущий глава Геннадий Орлов стал обвиняемым в уголовном деле. Следственный комитет считает его причастным к многомиллионным махинациям с бюджетом Выборгского района.

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