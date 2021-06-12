Кристиан Эриксен упал без сознания на матче Финляндия — Дания ЕВРО-2020

Полузащитнику сборной Дании стало плохо во время матча.

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Во время матча Дании против Финляндии, датский полузащитник Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание.

К футболисту выбежали медики, а затем и реаниматологи, которые запускали сердце спортсмена заново. После Эриксена унесли с поля на носилках.

Вся сборная Дании стояла рядом с другом. На поле выбежала жена футболиста. Матч отложили на более позднее время.