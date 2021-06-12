Александр Дрозденко посетит футбольный матч Россия – Бельгия

Глава Ленобласти будет болеть за российскую сборную с трибун.
По информации издания Online47, Александр Дрозденко будет вместе с болельщиками поддерживать российскую сборную в матче против Бельгии на стадионе «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что поддержать российскую сборную придут многие, несмотря на ограничения и среди них глава Ленобласти.
Напомним, Евро-2020 проходит в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоялось накануне в Риме. Матч сборной России с Бельгией начнется сегодня, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.
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12.06.2021 52