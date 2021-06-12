Александр Дрозденко посетит футбольный матч Россия – Бельгия

Глава Ленобласти будет болеть за российскую сборную с трибун.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации издания Online47, Александр Дрозденко будет вместе с болельщиками поддерживать российскую сборную в матче против Бельгии на стадионе «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что поддержать российскую сборную придут многие, несмотря на ограничения и среди них глава Ленобласти.

Напомним, Евро-2020 проходит в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоялось накануне в Риме. Матч сборной России с Бельгией начнется сегодня, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.