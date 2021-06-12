Кристиан Эриксен жив, его везут в госпиталь

На данный момент матч отложен.
Датский полузащитник Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.
Реаниматологам удалось завести сердце футболиста, и в настоящее время его везут на скорой помощи в госпиталь.
Фанаты Дании плачут и поддерживают любимую команду.
Источник: kp.ru
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