Кристиан Эриксен жив, его везут в госпиталь

Автор: Александр Селиванов
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На данный момент матч отложен.

Датский полузащитник Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

Реаниматологам удалось завести сердце футболиста, и в настоящее время его везут на скорой помощи в госпиталь.

Фанаты Дании плачут и поддерживают любимую команду.

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Источник: kp.ru

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