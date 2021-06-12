Смотреть без регистрации и СМС: Шлиссик гоняет Крошика по бассейну — видео

Разбойник Шлиссик совсем осмелел и гоняет своего друга.

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В сообществе Спасение тюленей появилось видео, как новичок в Центре спасения тюленей Шлиссик гоняет по бассейну Крошика.

В центре сообщили, что соединяют постояльцев в надежде на примирение.

— Его Жирнейшество все таки настроен воинственно, — отметили в центре.