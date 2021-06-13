Театр «На Литейном» показал спектакль-притчу «Перемирие» в Выборге

В Выборге состоялся показ спектакля-притчи «Перемирие», поставленного Театром «На Литейном» по пьесе драматурга Алексея Куралеха.

Спектакль продемонстрировали в рамках первого в Ленинградской области театрального фестиваля «Культурный Выборг. Адаптация». Он посещен воинам противоборствующих групп, восстанавливающим разрушенный бомбами дом беременной вдовы.

У героев этих обстоятельств есть семь дней, чтобы понять друг друга и найти любовь. Спектакль номинировали на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит».