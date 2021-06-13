Женщина утонула на городском пляже в Приморске

По информации ivbg.ru, 12 июня около 18:30 в полицию Выборгского района сообщили о трупе женщины в воде рядом с палаточным лагерем на городском пляже в Приморске.

Тело утонувшей достали на берег. На вид умершей около сорока лет. Из одежды на ней был фиолетовый купальник, на шее цепочка с крестиком, на пальце обручальное кольцо.

Признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Личность и обстоятельства смерти устанавливаются.