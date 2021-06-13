Фото: осколки усеяли дорогу после ДТП с мотоциклом в Разметелево – пилот в больнице

В паблике «Мотосолидарность ДТП» сообщают: 12 июня около 20:30 на Колтушском шоссе в деревне Разметелево Всеволожского района столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Nissan Teana.

Вам будет интересно С АЗС в Ям-Ижоре украли необычный набор – топор, орешки и салфетки По информации ivbg.ru, 10 июня около 13:00 в полицию Тосненского района обратилась сотрудница АЗС «Лукойл» в Ям-Ижоре. По словам женщины, 9... 11.06.2021 145

В результате ДТП получил травмы пилот. Его осмотрели врачи и оценили его состояние как средней тяжести. У мотоцикла серьезные повреждения. Осколками усеяло проезжую часть.

Ликвидацией последствий ДТП занималась дежурная смена 101 пожарно-спасательной части.