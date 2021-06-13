Агрессор в розыске насквозь проткнул шампуром ногу знакомому возле Выборга

По информации ivbg.ru, в полицию Выборгского района сообщили о том, что на участке в садоводстве Белые ночи возле поселка Лебедевка получил ранение 47-летний мужчина.

Между ним и 26-летним знакомым из Выборга возникла ссора. Молодой оппонент нанес несколько ударов руками, а затем вонзил в ногу пострадавшего шампур, прошив бедро насквозь.

Раненый самостоятельно добрался до больницы, где получил первую помощь. Агрессора задержали. Установлено, что он находится в федеральном розыске, объявленным полицией в Брянской области.