На ипотеку для многодетных семей дополнительно выделили более 27 млрд рублей

Более 27 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотеки для многодетных семей выделило правительство России. Документ уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2020 году на эти цели было выделено 40,5 млрд рублей, в 2021 году – 26,8 млрд рублей. По расчетам кабинета министров, дополнительные средства дадут возможность поддержать не менее 60 тысяч многодетных семей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что льготы по ипотеке являются одной из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми. Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года.