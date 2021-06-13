Ленобласть находится в «зеленой» зоне по эффективности реализации нацпроектов среди регионов России

Ключевыми направлениями являются строительство школ, детских садов, больниц, реконструкция библиотек и дворцов культуры, создание комфортных городских пространств, цифровизация здравоохранения и других сфер.

Ежегодно на инвестиции в жизнь граждан выделяют более 15 млрд рублей. Из них треть – из федерального бюджета.

Постпроектный мониторинг

Ленинградская область не первый год входит в «зеленую» зону по реализации национальных проектов среди регионов России. Такой результат стал возможным благодаря хорошим инвестициям и мониторингу расходов.

В регионе действует Центральный проектный офис, отслеживающий траты бюджетных средств. По поручению Александра Дрозденко, в мае 2021 года было проверено 86 объектов, выполняемых в рамках майского указа президента России.

Благоустройство

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области проводилось голосование за лучшие проекты благоустройства. Выбор жителей региона будет реализован уже в 2022 году – это несколько десятков городских и общественных территорий.

Также уже идут работы по благоустройству на 77 общественных территориях.

Чистая вода

В Ленинградской области 2021 год объявлен Годом чистой воды. На территории региона возводятся новые модульные водоочистные станции, водопроводы и КОС.

В частности, в деревне Раздолье Приозерского района создан водопровод для снабжения жителей чистой питьевой водой. На заключительном этапе находится водопроводные очистные сооружения. Ожидается, что вода придет в населенный пункт с опережением графика – в июне 2021 года.

На заключительном этапе также водоочистные сооружения в Выборге, Волхове, Лодейном Поле, Колчаново и Паше Волховского района. Завершается этап реконструкции канализационных очистных сооружений на реке Свирь в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Цифровизация

В Ленинградской области внедряют цифровые сервисы. Создается единый цифровой контур в здравоохранении. В рамках регионального проекта приобретены около 200 планшетов с профессиональным программным обеспечением для экипажей скорой помощи. Это позволяет специалистам более оперативно реагировать на заявки и выезжать на вызовы.

Также Ленинградская область стала пилотным регионом в рамках цифровизации спорта. Новый цифровой сервис позволяет ленинградцам выбирать интересующую спортивную школу, записаться на занятия, получить доступ к тренировкам в режиме онлайн и многое другое.

Предприниматели Ленинградской области имеют возможность получить нужные документы и бесплатную электронную подпись в режиме «одного» окна.

Дополнительные возможности

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 446 жителей Ленинградской области подали заявки на обучение. Около половины из них – мамы в декрете.

На сегодняшний день к обучению приступили 55 человек, выбравших специальности «Project Manager в IT», «Интернет-маркетинг», «Data-аналитик», «Фитнес-тренер» и другие. Всего же в 2021 году 2000 ленинградцев получат новую профессию.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» инициирована программа «Мама-предприниматель». Она позволяет женщинам, находящимся в декретном отпуске или имеющим несовершеннолетних детей, бесплатно изучить основы предпринимательской деятельности.

В частности, по итогам пятидневного тренинга в Пикалево Бокситогорского района 35 участниц проекта разработали собственные бизнес-планы.