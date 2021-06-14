В Ленобласти 14 июня местами ожидаются дожди и грозы

В некоторых районах Ленинградской области в понедельник, 14 июня установится ненастная погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью на востоке региона пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15 м/с, а днем будет дуть умеренный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха днем составит +19 — +24 градуса, атмосферное давление днем существенно не изменится.