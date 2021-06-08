В Буграх мужчине сломали нос из-за строительного мусора

В поселке Бугры Ленинградской области водитель «Камаза» хотел выбросить гору строительного мусора в поле. Этому попыталась помешать семейная пара, однако не совсем успешно.

Фото: группа "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа "Дежурный по Ленобласти"

О потасовке, которая произошла еще в четверг, 3 июня между водителем большегруза и семейной парой, поделились в группе Дежурный по Ленобласти.

Как поделилась очевидец, жильцы близстоящего дома (муж и жена) препятствовали тому, чтобы водитель «Камаза» скрылся до приезда полиции, но тот в ответ начал пытаться давить мужчину на грузовике, потом выхватил и разбил его телефон, а после развязал драку, в которой сломал нос мужчине.

Также от неадекватного водителя досталось и женщине — за ней он бегал с монтировкой, угрожая убить. Злоумышленнику с места происшествия удалось скрыться.

«Вызванная скорая помощь оказала мужчине помощь, полиция только ночью поздно позвонила и сказала, что если вы будете писать заявление, то приходите сами. Осматривать место преступления, они не посчитали нужным», — жалуется очевидец.