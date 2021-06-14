В регион придет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет дождь с грозой.

Во вторник, 15 июня, в Ленинградской области установится облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет дождь, днём по всему региону, с грозой.

Столбики термометров покажут от +9 до +14 ночью, на востоке – до +6. Днем ожидается до +18 – +23, на востоке местами +26.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный — 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Ночью ожидается рост атмосферного давления. Днем — со слабыми изменениями.