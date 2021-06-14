Черный дятел в Нижне-Свирском заповеднике избавился от надоедливой камеры — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Пернатому не понравилось нарушение его личной жизни. Итог — сломанная фотоловушка и запись акта вандализма.

Нижне-Свирский государственный заповедник рассказал о неожиданном акте вандализма, который произошел с одной из фотоловушек. Устройство не спасла даже маскировка, однако нападающий был записан — методичное уничтожение фотоловушки чёрным дятлом не осталось незамеченным.

Пернатому не понравилось нарушение его личной жизни. Итог — сломанная фотоловушка и запись акта вандализма.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили только полностью уничтоженную желной камеру. Теперь с этого места долго не удастся получить новых кадров лесной жизни.

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