Пернатому не понравилось нарушение его личной жизни. Итог — сломанная фотоловушка и запись акта вандализма.

Нижне-Свирский государственный заповедник рассказал о неожиданном акте вандализма, который произошел с одной из фотоловушек. Устройство не спасла даже маскировка, однако нападающий был записан — методичное уничтожение фотоловушки чёрным дятлом не осталось незамеченным.

Пернатому не понравилось нарушение его личной жизни. Итог — сломанная фотоловушка и запись акта вандализма.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили только полностью уничтоженную желной камеру. Теперь с этого места долго не удастся получить новых кадров лесной жизни.