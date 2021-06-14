В Новинке детская шалость с огнем закончилась пожаром — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 78.ru

Местные жители потушили пожар. Пострадал только автомобиль.

Компания детей в поселке Новинка (Гатчинский район) решила поиграть со спичками и поджечь траву. В результате возник пожар, который быстро распространился и охватил стоящее неподалеку авто, которое полностью сгорело.

В Новинке детская шалость с огнем закончилась пожаром — фото Поселок Новинки, пожар, Ленобласть, дети, Гатчинский районФото: 78.ru
В Новинке детская шалость с огнем закончилась пожаром — фото Поселок Новинки, пожар, Ленобласть, дети, Гатчинский районФото: 78.ru

Местные жители потушили пожар. Пострадал только автомобиль.

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В Новинке детская шалость с огнем закончилась пожаром — фото Поселок Новинки, пожар, Ленобласть, дети, Гатчинский район
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14.06.2021 51
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