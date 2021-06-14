Местные жители потушили пожар. Пострадал только автомобиль.

Компания детей в поселке Новинка (Гатчинский район) решила поиграть со спичками и поджечь траву. В результате возник пожар, который быстро распространился и охватил стоящее неподалеку авто, которое полностью сгорело.

Фото: 78.ru Фото: 78.ru

Местные жители потушили пожар. Пострадал только автомобиль.