Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя несколько часов.
Сегодня, 14 июня, в Новосибирске произошел мощный взрыв резервуаров с топливом на АЗС, который привел к большому пожару. Площадь огня составила тысячу квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя несколько часов.
ТАСС сообщает о 33 пострадавших на данный момент. 20 человек госпитализированы — у большинства ожоги. 7 человек находятся в тяжелом состоянии.
Вам будет интересно
Пострадавшего деблокировали и передали скорой помощи. Сегодня, в Тосненском районе Ленобласти (пос. Сельцо) спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн. На место...
14.06.2021 32