Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя несколько часов.

Сегодня, 14 июня, в Новосибирске произошел мощный взрыв резервуаров с топливом на АЗС, который привел к большому пожару. Площадь огня составила тысячу квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя несколько часов.

ТАСС сообщает о 33 пострадавших на данный момент. 20 человек госпитализированы — у большинства ожоги. 7 человек находятся в тяжелом состоянии.