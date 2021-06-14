В результате сильнейшего взрыва на АЗС в Новосибирске пострадали 33 человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя несколько часов.

Сегодня, 14 июня, в Новосибирске произошел мощный взрыв резервуаров с топливом на АЗС, который привел к большому пожару. Площадь огня составила тысячу квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя несколько часов.

ТАСС сообщает о 33 пострадавших на данный момент. 20 человек госпитализированы — у большинства ожоги. 7 человек находятся в тяжелом состоянии.

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14.06.2021 32
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