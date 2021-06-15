В Петербурге прошла репетиция “Алых парусов” — видео

В ночь на 15 июня в Петербурге прошла репетиция главного праздника выпускников «Алые паруса». Кадрами с места события поделились в соцсетях.

На видео видно, как бриг «Россия» отрабатывал движения на Неве под восторженные крики наблюдающих. «Какой красавец», — прокомментировали местные жители за кадром.

Напомним, праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдут очно 25 июня. В связи с этим в центре Петербурга будет ограничено движение автомобилей.