Водитель каршеринга повредил столбики и автомобиль в Мурино

Очередная неприятная история произошла при участии арендованного автомобиля.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, в Мурино водитель каршеринга повредил не только свой автомобиль, но и столбики.
Отмечается, что автомобиль принадлежит компании «Ситидрайв».
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31.05.2021 455