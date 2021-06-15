Водитель каршеринга повредил столбики и автомобиль в Мурино

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Очередная неприятная история произошла при участии арендованного автомобиля.

Водитель каршеринга повредил столбики и автомобиль в Мурино Россяне, Россия, Мурино, Ленобласть, Каршеринг в Санкт-Петербурге, Каршеринг в России, Каршеринг в Ленобласти, Каршеринг, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, водители, автомобилиИсточник: vk.com/spb_today
Водитель каршеринга повредил столбики и автомобиль в Мурино Россяне, Россия, Мурино, Ленобласть, Каршеринг в Санкт-Петербурге, Каршеринг в России, Каршеринг в Ленобласти, Каршеринг, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, водители, автомобилиИсточник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, в Мурино водитель каршеринга повредил не только свой автомобиль, но и столбики.

Отмечается, что автомобиль принадлежит компании «Ситидрайв».

Вам будет интересно
Переплывают не все: на одной из улиц Санкт-Петербурга утонул каршеринг - фото и видео
Водитель оставил автомобиль посреди затопленной улицы. По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, на Дизельном...
31.05.2021 455
Автор