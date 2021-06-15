Водитель каршеринга повредил столбики и автомобиль в Мурино

Очередная неприятная история произошла при участии арендованного автомобиля.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, в Мурино водитель каршеринга повредил не только свой автомобиль, но и столбики.

Отмечается, что автомобиль принадлежит компании «Ситидрайв».