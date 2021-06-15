Офшоры назвали обязательными для госзаказа в России

Инициатива Минфина о закрытии госзаказа для компаний с долей офшоров более 10% может ударить по добросовестным компаниям, торгующим акциями на бирже, сообщил глава «Деловой России» Алексей Репик. Он предложил увеличить порог до 50%.

Речь идет об инициативе Минфина, призванной ограничить доступ к госзаказу компаниям, имеющим в составе участников или учредителей офшорные компании. Согласно поправкам к закону о контрактной системе, в госзакупках не смогут участвовать организации с долей офшоров более 10% акций или уставного капитала.

Репик в своем письме главе комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву сообщил, что ограничения Минфина скажутся на добросовестных предприятиях, вышедших на биржу. По его словам, «процесс перехода прав на акции таких компаний не контролируется самой компанией».

Глава организации предложил смягчить новые правила, ограничив доступ к госзакупкам компаниям с долей офшоров более 50%. Кроме того, он призвал полностью отменить эти правила для стратегических компаний.

Вам будет интересно Банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за рубежа На 9 июня намечено принятие Государственной Думой в третьем чтении законопроекта о противодействии нежелательным организациям в стране. 8 июня законопроект был... 09.06.2021 236

В феврале Минфин предложил еще более жесткий проект деофшоризации госзакупок, где был прописан полный запрет на участие в них офшорных дочерних компаний, зарегистрированных в России, пишет «Коммерсантъ». Поправки не дошли до нижней палаты, но в смягченном виде попали в новый оптимизационный пакет. Это может говорить о низкой вероятности дальнейшего ослабления, пишет издание.