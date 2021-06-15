Владимир Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства могут оставаться на российской территории до 30 сентября, они не будут принудительно выдворены за пределы России до этой даты.

Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.

Отмечается, что эти правила не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.

Вам будет интересно В Пушкине двое мигрантов подожгли и порезали третьего Гражданина Узбекистана госпитализировали в тяжёлом состоянии. По информации правоохранительных органов, двух мигрантов задержали в поселке Верево в Гатчинском районе Ленинградской области.... 09.06.2021 159

Настоящий Указ вступает в силу со среды, 16 июня 2021 года.