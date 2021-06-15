Владимир Путин пока не планирует посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал планирует ли глава страны Владимир Путин посетить один из матчей чемпионата Европы — 2020, проходящих в Санкт-Петербурге, а также ответил на вопрос, как оценивают в кремле работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

— Пока в графике посещения футбольных матчей нет. Как оценивают Черчесова? Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что эпидемиологическая ситуация меняется стремительно, но меры принимаются. Они должны приниматься и будут приниматься таким образом, чтобы не сорвать мероприятие.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.