В программу вступили 97 муниципальных образований Ленобласти в 2021 году, что на 50% больше чем в прошлом году.

Комитет по агропромышленному комплексу Ленобласти объявил о начале приема заявок от поселений на финансирование борьбы с борщевиком на 2022-2024. Поселения, которые уже находятся в программе по борьбе с сорняком, могут внести коррективы и увеличить площади обработки.

В программу вступили 97 муниципальных образований Ленобласти в 2021 году, что на 50% больше чем в прошлом году. В 2021 году от сорняка будет обработано 4,2 тыс. га земли. Самая большая заявка от одного поселения ― 299,4 га, при этом есть заявки от поселений на обработку территории в 0,87 га, и целые районы, которые запланировали всего 80,64 га.

Председатель комитета по АПК Олег Малащенко призывает поселения подавать документы на финансирование. Все обещают выполнить, заверил председатель.