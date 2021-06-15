Малые предприятия Ленобласти заключили контрактов на экспорт продукции почти на 15,5 млн долларов

За первые четыре месяца 2021 года малые и средние предприятия Ленобласти заключили 36 экспортных контрактов на поставку продукции в 18 стран мира. Общий объем контрактов составил 15,5 млн долларов.

Самые крупные контракты были заключены на поставку торфа в Финляндию, а также продукции лесопромышленного комплекса в Великобританию и Финляндию. При этом из 25 компаний, которым Центр поддержки экспорта Ленобласти помог выйти на экспорт, три предприятия не осуществляли ранее внешнеэкономическую деятельность.

Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.