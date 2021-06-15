Госдума отменила обязательный техосмотр для приобретения ОСАГО

Накануне Госдума России приняла закон, согласно которому скоро исчезнет необходимость проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

22 августа 2021 года должен будет вступить в силу законопроект, в соответствии с которым водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Напомним, что в настоящее время ОСАГО выдается лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством.