Госдума отменила обязательный техосмотр для приобретения ОСАГО

Автор: Александр Селиванов
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Накануне Госдума России приняла закон, согласно которому скоро исчезнет необходимость проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

22 августа 2021 года должен будет вступить в силу законопроект, в соответствии с которым водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Напомним, что в настоящее время ОСАГО выдается лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством.

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10.06.2021 366
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