ОСАГО подорожает на 30% из-за новой реформы

ЦБ РФ готовится к следующему этапу реформы ОСАГО, который приведет к очередному подорожанию полиса, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информированный источник на страховом рынке. Ожидается, что цены вырастут примерно на 30%.

Факт подготовки к грядущим переменам подтвердили изданию и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там отметили, что поддерживают предложенные Банком России изменения в ОСАГО, «которые выводят качество обязательной «автогражданки» на принципиально новый уровень».

— Среди предлагаемых новшеств – увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа,– сообщили в пресс-службе РСА.

Комментируя возможное подорожание страховки, в Союзе отметили, что за последние три года «уровень благосостояния граждан России вырос», и средняя стоимость автомобилей на дорогах «заметно увеличилась». Вместе с тем, добавили страховщики, выросла и стоимость запчастей для ремонта, что, в свою очередь, потребует «некоторой корректировки тарифа».