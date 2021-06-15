В федеральный закон «Об оружии» внесено несколько поправок, ужесточающих контроль за оборотом оружия в России.

Госдумой сегодня был принят законопроект устанавливающий запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии. При этом необходимо извещать ведомство о приобретении, продаже, дарении и утере списанного оружия. Запрет касается и самовольной переделке оружия.

Лицензия на оружие теперь будет выдаваться с 21 года вместо 18 лет. Однако в этом правиле есть ряд исключений: до 21 года оружие смогут получить прошедшие и проходящие на момент покупки военную службу, служащие в государственных военизированных организациях, имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Владеть охотничьим ружьем смогут представители коренных малочисленных народов, работники юридических лиц с особыми уставными задачами, профессиональные охотники. Также с 18 лет можно будет приобрести охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом.

Оформить лицензию на оружие не смогут: лица с неснятой или непогашенной судимостью, а также нарушившие закон об обороте оружия, отбывшие наказание за экстремизм, его оправдание и насилие над детьми.