Эксперт: третья волна коронавируса уже началась

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявляет, что третья волна Covid-19 началась еще в апреле и пройдет она также тяжело, как и осенняя.

Об этом инфекционист рассказал в интервью порталу РИА во вторник, 15 июня.

Евгений Тимаков отмечает, что третья волна по тяжести будет напоминать осенний уровень заболеваемости. Спасти положение, считает инфекционист, сможет все те же привычные нам меры — носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от походов в людные места

«Третья волна началась в апреле, просто не была так явно выражена. Люди расслабились», — заключит врач.

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