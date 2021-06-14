Роспотребнадзор: главные переносчики новых штаммов коронавируса — молодежь

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что молодежь легче переносит коронавирус при заражении новыми штаммами , но при этом является основным переносчиком инфекции.

Об этом Наталья Пшеничная рассказала порталу РИА Новости в понедельник, 14 июня.

Она пояснила, что часто симптомы при заражении новыми штаммами Covid-19 напоминают обычный ОРВИ и, поэтому молодые люди не относятся к ним серьезно.

«Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения»,- поделилась Наталья Пшеничная.