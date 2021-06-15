Из горящей квартиры в Янино-1 вытащили пьяного мужчину, отбивавшегося от спасателей

Во вторник, 15 июня во Всеволожском районе произошел квартирный пожар. Сообщается, что спасатели вытащили из огня буйного мужчину, который с кулаками накинулся на пожарных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Янино🏙Ясно Янино🏙Янила Кантри (@yanino_online)

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на Голландской улице в Янино-1 поступило 19:00. Предварительно известно, что горела квартира на седьмом этаже. Всего на месте ЧП работали 16 пожарных и четырех единицы техники.

В ГУ МЧС также уточнили, что в 20:05 пожар был локализован на площади 13 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 25 жильцов.