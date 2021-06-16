Началось строительство велодорожки между Москвой и Петербургом

В Московской области стартовал первый этап строительства велодорожки, которая в будущем свяжет Москву и Петербург.

Первый участок велодорожки соединит города Яхрома и Дубна в Подмосковье. Трасса проходит вдоль канала имени Москвы. Затем маршрут протянется через Мытищи, Тверь, Торжок, Старую Руссу, Великий Новгород, Гатчину, Пушкин и другие города. Протяженность велодорожки — около 1 150 километров. Об этом сообщает паблик «Let’s bike it!».

Фото: vk.com/letsbikeit

сообщество «Let's bike it!» сообщество «Let's bike it!» сообщество «Let's bike it!»

Также будут организованы пункты для ночевок и точки общепита. Время в пути займет чуть более двух недель.

Ранее мы сообщали, что Ленинградскую область и Финляндию свяжет новый веломаршрут. Часть пути пройдет через Светогорск, где этим летом построят велодорожку длиною 4 км.