Ленинградскую область и Финляндию свяжет новый веломаршрут

Часть пути пройдет через Светогорск, где этим летом построят велодорожку длиною 4 км.

Дорожка пройдёт по городу и продолжится. Затем ее проложат непосредственно к международному автомобильному пункту пропуска, где будет организована парковка для велосипедов и павильон для отдыха.

Проект реализуется в ходе программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия», при участии России, Финляндии и Европейского союза.

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Напомним, что в Волхове состоялось обсуждение перспектив развития велотуризма в Петербурге и Ленобласти, а также формирования сети велодорожек. Согласно данным опроса проекта «Вело 47» из 10 тыс. жителей свой велотранспорт имеют 70%, а 72% людей готовы пересесть на него на постоянной основе. Однако при этом жители подчеркивают важность развития велоинфраструктуры.