Камеры видеонаблюдения по всей России объединят в единую систему

В России могут создать Национальную платформу видеонаблюдения, пишет Коммерсант со ссылкой на источник в правительстве. Как уточняется, в единый контур системы видеонаблюдения намерены включить все умные камеры, которые работают в разных городах страны.

На разработку платформы, а также установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет. Издание уточняет, что на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств Безопасный город, куда входят МЧС, Минпромторг, а также МВД и ФСБ, данную тему уже обсуждали. По данным Минпромторга, инициатива идет от отрасли.

Генеральный конструктор системы Безопасный город Оксана Якимюк уточнила. что новая платформа станет частью обновления АПК. При создании Национальной платформы видеонаблюдения будет использован опыт Москвы, однако с другим подходом. Если сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео непрерывным потоком в центр обработки данных, то камеры, которые будут работать в едином контуре, намерены оснастить вычислительными модулями, которые позволят самостоятельно распознавать подозрительные ситуации, в том числе преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД.