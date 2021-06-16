Еще 110 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 16 июня

В Ленобласти за последние сутки выявили 110 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 46 777 человек, выздоровели — 43 243.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2), Ефимовский (+2), Бор (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Большая Вруда (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+3).

Всеволожский район: Кудрово (+2), Янино-1 (+3), Проба (+1), Сертолово (+8), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+5), Рахья (+1).

Выборгский район: Выборг (+9), Приморск (+2), Черкасово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Войсковицы (+2), Сиверский (+2), Вырица (+1), Коммунар (+4), Дружная Горка (+1), Протасовка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Ополье (+1), Керстово (+1) .

Киришский район: Кириши (+5).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Павлово (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Мошкино (+1).

Ломоносовский район: Аннино (+1), Сойкино (+2).

Лужский район: Луга (+2), Толмачёво (+2).

Подпорожский район: Вознесенье (+1), Важины (+1).

Приозерский район: Сосново (+1), Саперное (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+2), Шугозеро (+2), Цвылёво (+2), Кайвакса (+1) .

Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2).

Ранее мы публиковали актуальную информацию по действующим в Ленобласти ограничениям из-за COVID-19.