В Ленобласти создали общественный совет зоозащитников

В общественный совет вошли зоозащитники, представители общественных организаций, приютов для животных, ветеринары и юристы — всего 10 человек.

Общественный совет будет отвечать за взаимодействие жителей Ленобласти и организаций с управлением ветеринарии. А также изучать общественное имение, выдвигать инициативы и участвовать в обсуждениях важных вопросов и проектов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появится крупнейший в России центр ветеринарии. В центре будет установлено все необходимое современное оборудование, а также вестись научно-исследовательская деятельность.