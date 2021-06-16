Главный врач Коммунарки заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что инкубационный период COVID-19 стал меньше.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время прямого эфира с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале Анонимы сообщил, что инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до четырех-пяти дней вместо семи-девяти дней, как это было раньше.

– Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период, – цитирует Проценко РБК.

Клиническая картина, по словам медика, сильно не изменилась, однако сейчас все чаще стали появляться пациенты, которые не реагируют на стандартные методы лечения осложнений COVID-19.

Как отметил главврач Коммунарки, сейчас в больницу прибывает больше больных коронавирусом, чем в пиковые дни во время первых двух волн пандемии.

– Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступают каждый день, это больше, чем в пиковые дни в первые две волны, – продолжил врач.

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Также Проценко подчеркнул, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию.