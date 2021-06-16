Жителя Подпорожского района арестовали на пять суток за долги по алиментам

Суд на пять суток ограничил свободу должника из Подпорожского района за неисполнение алиментных обязательств.

Приставы установили, что мужчина нигде не работает. Кроме того, мужчина не предпринимал попыток к официальному трудоустройству и на учете в центре занятости не состоял. Алиментные обязательства он никогда не исполнял.

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Сейчас неплательщик находится в спецприемнике. Если и после он не уплатит задолженность ребенку и продолжит уклоняться, то ему грозит реальный срок.