Жителя Подпорожского района арестовали на пять суток за долги по алиментам

Автор: Гузель Галимова
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Суд на пять суток ограничил свободу должника из Подпорожского района за неисполнение алиментных обязательств.

Приставы установили, что мужчина нигде не работает. Кроме того, мужчина не предпринимал попыток к официальному трудоустройству и на учете в центре занятости не состоял. Алиментные обязательства он никогда не исполнял. 

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16.06.2021 29

Сейчас неплательщик находится в спецприемнике. Если и после он не уплатит задолженность ребенку и продолжит уклоняться, то ему грозит реальный срок.

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