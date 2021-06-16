Отделение духовых инструментов обновилось на 5 саксофонов и 5 блокфлейт, приобретенных в рамках проекта «Культура».

В недавно открытом отделении духовых инструментов в Приозерской школе искусств наступил праздник. Для школы закупили 5 саксофонов и 5 блокфлейт. Новые инструменты приобретенных в рамках национального проекта «Культура».

Воспитанники Приозерской школы постоянно отличаются на районных, областных и международных конкурсах, а также являются желанными гостями на городских концертах и музыкальных вечерах.

В начале июня в школе прошел выпускной. 18 учащихся получили диплом, из них 13 человек закончили учебу с отличием.