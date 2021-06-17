Более 50 лесных пожаров потушили в Ленобласти с начала сезона

С начала пожароопасного периода, который начался 16 апреля, на территории Ленобласти произошло более 50 лесных пожаров. Это меньше, чем в прошлом году.

Однако средняя площадь пожара увеличилась, а их тушение порой затрудняют некоторые участки, в частности, бездорожье. Об этом заявил замначальника регионального управления МЧС Сергей Платонов.

В целом с начала 2021 года количество природных пожаров в Ленобласти сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Напомним, в пожароопасный период в лесах запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выжигать сухую траву и многое другое. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.